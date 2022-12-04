Engelliliği yaşayarak empati yaptılar

EROL TAŞKAN

75. Yıl Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle önemli bir farkındalığa imza attı.

Okul bahçesinde kurulan engelli parkuruyla oluşturulan Empati Koridoru’nda tekerlekli sandalye ile yola çıkan gençler, koltuk değneğinin ardından kapatılan gözleriyle engellilerin yaşadıkları zorlukları bizzat tecrübe etti.

Okul Müdürü Bekir Özdemir, okul idarecileri ve öğretmenler ve tüm öğrencilerin heyecanla katıldığı empati uygulaması, Rehberlik Öğretmeni Elif Yüksel tarafından hazırlandı.

İlk olarak tekerlekli sandalye ile parkuru tamamlamaya çalışan öğrenciler, ikinci bölümde tek ayaklarına sabitlenen bağlantı ile yola çıkıp koltuk değneği ile yürümeye çalıştı. Parkurun son bölümde ise gözleri bandana ile kapatılan gençler, belirli bir mesafeyi yürüdükten sonra görev masasında, kendilerine verilen görevleri el yordamıyla yapmaya çalıştı.

Tüm bu engelleri aştıktan sonra, engellilik ile ilgili oluşturdukları farkındalıkla, anı defterine duygularını yazan öğrenciler, bilgiye dayalı olarak bildikleri engellilik konusunu, bizatihi tecrübe ederek daha anladıklarını dile getirdi.

Bir oyun parkuru gibi gözüken Empati Parkuru’nu tamamlayan tüm öğrencilerin engelliye ve engellilikle ilgili tüm konulara bakış açıları daha da gelişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022, 20:53