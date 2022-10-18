Ensar Vakfı’nda “Osmanlı Tarihi Sohbetleri” başladı

M.BURAK YALÇIN

Ensar Vakfı Çorum Şubesi’nin her Pazartesi günü gerçekleştireceği “Osmanlı Tarihi Sohbetleri” önceki akşam başladı.

Vakfın konferans salonunda gerçekleşen programa Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Abdurrahman Çırak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Abdurrahman Çırak, geçmiş yıllarda da Osmanlı tarihi üzerine seri halde konferans ve seminerler yaptıklarını bu programların bir hayli verimli geçtiğini ve amacına ulaştığını belirtti.

Abdurrahman Çırak, bu yıl da aynı çizgide “Osmanlı Tarihi Sohbetleri” dizisini Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın katkılarıyla gerçekleştireceklerini, bu konulara ilgisi olan herkesi Ensar Vakfı’nda misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Osmanlı Tarihi Sohbetlerinin konuşmacısı olan Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık, tarihte hadiseleri ve olguları karşılaştırmalı olarak farklı kaynaklardan okumanın ve dinlemenin meselelere analitik olarak yaklaşılmasına daha doğru, daha sağlıklı ve objektif bir sonuca ulaşılmasına yol açacağını belirterek, “Sosyal Bilimlere yönelik olarak hissiyat, bilgi ve felsefe aşamalarından oluşan bir eğitim-öğretimden bahsedilecek olursa ülkemizde geneli itibariyle hissiyat, duygu zemininden öteye geçememekten kaynaklı genel, toplumsal bir problemle karşı karşıyayız. Tarih özelinde bir tarafta sorgulamayan, eleştirmeyen, dersler çıkarmayan, idealize eden ve hamasete dayanan diğer tarafta ise ideolojik körlükle toptancı bir yaklaşımla bilhassa kendi geçmişini karalayan, kötüleyen, değersizleştirerek reddeden dolayısıyla önyargılara dayanan patolojik bir yaklaşımla hareket eden büyük çoğunlukta olan bir kesimin varlığı söz konusudur. Oysaki Sosyal bilimlerde hele hele tarihte hadiseleri ve olguları karşılaştırmalı olarak farklı kaynaklardan okumak, dinlemek merak ve araştırma duygularını kamçılayacak, meselelere analitik olarak yaklaşılmasına daha doğru daha sağlıklı ve objektif bir sonuca ulaşılmasına yol açacaktır” diye konuştu.

Zekeriya Işık daha sonra “Obadan-Şehre, Aşiretten-Devlete Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Serüveni” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Soru-cevap kısmının ardından Osmanlı Tarihi Sohbetleri’nin ilk buluşması sona erdi.

Osmanlı Tarihi Sohbetlerinin 14-15 hafta süreceği ve programların her Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 18:29