Erdal Şahin kitaplarını imzaladı

M.BURAK YALÇIN

Yazar Erdal Şahin, Kitap Kültür Günleri’nde kitaplarını imzaladı.

Simer Yayınevinin standında okuyucuları ile buluşan Yazar Erdal Şahin, Sekülerizm ve Nefis Tezkiyesi, Kuşun Kanadı ve 3.Salyangoz Satıcısı olmak üzere üç adet kitabını imzaladı.

Çorum’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdal Şahin, “Fuarı düzenleyen Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bizim içinde güzel bir kaynaşma oldu. Çorum’un bende ayrı bir yeri var. Çorum’dan kıymetli dostlarımız var. İnşallah bu fuarların devamı gelir” diye konuştu.

ERDAL ŞAHİN KİMDİR?

1979 yılında Van Bahçesaray Elmayaka köyünde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde okudu, uzun yıllar babasıyla birlikte ticaretle meşgul oldu. Değişik sivil toplum kuruluşlarında çalıştı.

Askerliğini bitirdikten sonra 2004’te açıktan ortaokulu, 2007’de açıktan liseyi bitirdi. 2010’da Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünü yarıda bıraktı, 2013’te Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans bölümünden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim görmektedir. Çeşitli ulusal ve yerel dergilerde, internet sitelerinde, gazetelerde makale ve şiirleri yayımlandı.

Hayal Bilgisi Dergisi yayın kurulunda yer almaktadır. Çok sayıda konferansta gençlere hitap etmiştir. Van Şair Ve Yazarlar Birliği (VAYAB) yönetim kurulu üyesidir. Şahin, evli ve dört çocuk babasıdır.