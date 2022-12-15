Erkan Yıldız adaylığını açıkladı

M.BURAK YALÇIN

İYİ Parti önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, 7 Ocak tarihinde yapılacak olan kongrede İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Erkan Yıldız, 4 yıl merkez ilçe başkanlığı görevinde bulunduğunu ve partinin tüm faaliyetlerinde yer aldığını belirterek, “Tüm ilçelerimizde ilçe başkanlarımızın yapmış olduğu programlarda destek oldum. Genel başkanımıza bölgemize yapmış olduğu programlarda eşlik ettim. Gerektiğinde Gençlik Kolları başkanı gibi çalıştım” dedi.

‘MERAL AKŞENER GİBİ ÇALIŞACAĞIM’

Meral Akşener’in azim ve gayretle çalıştığını ifade eden Yıldız, kendisininde aynı azim ve kararlılıkla çalışacağını vurgulayarak, “Tüm teşkilatlarımız ile birlikte yan yana, omuz omuza İYİ Parti’yi Çorum’da birinci parti yapmak için mücadelemize başlıyoruz. Sizin desteklerinizle İl Başkanı olduğumda da tüm ilçelerimizin sorunlarını biliyorum. Bu sorunların çözümü noktasında her türlü katkıyı ilçe başkanlarımıza vereceğimizi taahhüt ediyorum. Hiçbir zaman kazanırsam çalışacağım demedim. Her zaman var gücümle çalışacağım diyorum. Tüm ilçe teşkilatımızın ve il teşkilatımında desteklerini bekliyorum” diye konuştu.

ODABAŞ’TAN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Yıldız’dan sonra söz alan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘MİLLİ İRADENİN YARA ALMASINA İZİN VERİLMEYECEĞİNE İNANIYORUM’

Mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve milli iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine inandığını aktaran Av. Orhan Odabaş, “Siyasi yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır. Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Adalet, hak, hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız” ifadelerini kullandı.