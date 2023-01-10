Erol Taşkan’a pastalı uğurlama

HURŞİT BOZKURT

Genel Yayın Yönetmenimiz olarak görev yaptığı Hakimiyet Gazetesi’nden, AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı için ayrılan Erol Taşkan, mesai arkadaşları tarafından pastalı kutlama ile uğurlandı.

Yıllarca gazetemizde muhabirlik görevinden Genel Yayın Yönetmenilği görevine kadar her kademede hizmet eden Taşkan’ın mesleğe ve gazetemize vedası, gazete çalışanlarını hüzünlendirdiyse de, önemli bir göreve talip olması nedeniyle aramızdan ayrılışı Hakimiyet çalışanları için teselli kaynağı oldu.

Bier aile olarak omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşları ile vedalaşan Erol Taşkan, “İyi günümüz de oldu, zor günlerimiz de oldu. El birliği ile topluma hizmet etmenin telaşını taşıdık. Eksiğimizi hoş görüp her konuda sırtımızı sağlam tutan tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizden helallik istiyorum.” dedi.

Daha sonra hep birlikte hem veda hem de uğurlama hatırası için objektif karşısına geçen Hakimiyet ailesi, günün anısı için bir kez daha bir araya toplandı.

Hakimiyet ailesi, Erol Taşkan’a yeni adım attığı Milletvekili Aday Adaylığı konusunda başarı dileklerini ileterek Erol Taşkan’ı uğurladı.