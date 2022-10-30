Esat Kabaklı türküleri ile mest etti

FATİH BATTAR

Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Esat Kabaklı konser verdi.

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirdi.

Esat Kabaklı, böyle güzel bir günde Çorum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhuriyetiniz kutlu olsun, devletiniz daim olsun, vatanımız sağ olsun, var olsun" diye konuştu.

Sanatçı gecede "Bil Oğlum", "Altın Hızma Mülayim", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Dağ Üstüne Dağı Koysam", "Meydanlar", "Göllübağ'a Selam", "Kirve Memi", "Bir Mucize Olaydı", "Dağlarına Kar Olurum", "Çanakkale Bugün Toz ile Duman" ve "Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez" gibi çoğunluğu kendi eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.