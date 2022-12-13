Eski bakan Çorum’da 20 yıl sonra partilileri ile buluştu

FATİH BATTAR

Anavatan Partisi (ANAP)’nin kurucularından eski Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Çorum’a geldi.

Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret eden eski bakan Kayalar, daha sonra Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ardından da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler yaptı.

Kayalar Çorum ziyareti kapsamında son olarak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda eski Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti kökenli siyasetçiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Kayalar toplantıda 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek, dünyanın ve Türkiye’nin büyük bir değişimin içine gireceğini söyledi.

Kayalar toplantı sonunda katılımcıları dinleyerek seçimler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.