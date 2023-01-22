'Eski Devlet Hastanesi çevresindeki esnaf kan kaybediyor'

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, eski Devlet Hastanesi civarında faaliyet gösteren eczane ve sağlık sektörünün giderek kan kaybettiğini söyledi.

Hastanenin taşınması ile etrafında bulunan eczane ve perakende satış yapan sağlık sektörü işletmelerinin çok zor günler geçirdiğini ifade eden Derin, işlerinin düşmesinin yanı sıra ülke genelinde devam eden ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ayrıca bu durumun hasta vatandaşların tedavilerinin gecikmesine de neden olduğunu kaydetti.

Eski Devlet Hastanesi çevresinde faaliyet gösteren eczacı ve sağlık sektörü işletmecilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen Muhammed Taha Derin, “Malum hastanenin taşınması neticesinde kaderine terk edilen eski Devlet Hastanesi içler acısı durumda. Milli servetlerimizin böylesine heba edilmesi içimizi sızlatıyor.

Yerine yapılacak hastanenin ise yılan hikayesine dönmesi de cabası. Eski hastanenin kapatılmasını halen anlamış değiliz. Yapılan hatanın ne denli yerinde olmadığını ve eksikliğini Kovit-19 döneminde milletçe iliklerimize kadar hissetmiştik. Vatandaşlarımızın mevcut hastaneden randevu ve muayene alamama sorunları devam ederken yeni hastanenin ne zaman yapılacağı ise belirsizliğini korumaktadır.

Çorumlu vatandaşlarca mevcut hükümete her seçim döneminde verilen oy oranlarına bakıldığında halkımızın bu oy oranlarına göre alınan hizmetleri hiç hak etmedikleri aşikar. Tabiri yerindeyse kepçeyle oy alan hükümet çay kaşığıyla hizmet veriyor. Bunu çevre illere baktığımızda daha net olarak anlamaktayız. Gelecek Partisi’nin de içinde bulunduğu Millet İttifakı olarak Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde iktidara gelerek, içinde bulunduğumuz tüm sorunları aşacağımıza da yürekten inanıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)