Eski milli güreşçi AK Parti’den aday adaylığını açıkladı

FATİH BATTAR

Eski milli güreşçi Mehmet Tepe, AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Parti binasında bir adaylık açıklaması yapan Tepe; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyon projesi kapsamında onunla beraber yol yürümek için ben de milletvekili aday adayıyım.” dedi

‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bu büyük davaya hizmet, partimizin hizmetkarı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın’ diyen Tepe; “Siyasetteki çalışmalarımız ahlak ve adalet temeli üzerine, ülke menfaatleri ve kazanımlarına sahip çıkan, gözeten birisi olarak kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi, dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bu büyük davaya hizmet, partimizin hizmetkarı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Herşey büyük Türkiye için, herşey güzel Çorumumuz için. Durmak yok yola devam diyoruz.” şeklinde konuştu

Konuşmasında kendinden de bahseden Tepe; “Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Elvan Çelebi köyünde doğdum, ilkokulu aynı köyde okudum, daha sonra Çorum’da öğrenimime devam ettim. Bu yıllarda spor hayatına başladım. Ata sporumuz güreş dalında antrenörlük, il temsilciliği görevlerinde bulundum. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Kamudan emekliyim, çiftçilik ve gayrimenkul danışman hizmeti yapmaktayım.” dedi.