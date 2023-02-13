Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 282 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta, faks veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 18:45