Eti'nin tamamlanması için eylem yaptılar

FATİH BATTAR

Eti Anadolu Lisesi’nin bahçesine yapılan yeni okul binasının inşaatı tamamlanmayı bekliyor.

2020 yılında depreme dayanıksız raporu verilen Eti Anadolu Lisesi’nin bahçesine yeni okul binası yapılıyor. Bu yıl eğitim-öğretime açılması hedeflenen ancak müteahhit firmadan dolayı geciken yeni okul binasının tamamlanması isteyen iki sendika, okul önünde eylem yaptı.

Okul inşaatının bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden sendika üyeleri, yetkilileri göreve çağırdı.

600’ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü eski binada, hem öğrencilerin, hem öğretmenlerin hem de personelin tehlike ile karşı karşıya olduğunu belirten Eğitim İş ve Eğitim Sen üyeleri; “Eti Anadolu Lisesi bu yıl itibarıyla 600’ün üzerinde öğrenci, 100’e yakın personel ve her gün okula uğrayan onlarca veli her an gerçekleşme olasılığı bulunan bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Ayrıca okulun ana cadde üzerinde olması da hem bölge halkı için hem de bölgedeki trafik açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden yeni binanın bir an önce tamamlanarak eğitim öğretim hizmetlerine açılması ve eski binanın yıkılması gerekmektedir.” dedi

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz; “Şuan önünde basın açıklaması yapmak durumunda kaldığımız Çorum Eti Anadolu lisesinin halen kullanılmakta olan binası hakkında depreme dayanıksız olması nedeniyle güçlendirme kararı verilmiş olmasına rağmen güçlendirme yapılmamış, bunun yerine yeni hizmet binası yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni binanın yapımına Kasım 2020 de başlanılmış ve yüklenici firma yeni binanın 2021 yılı Kasım ayında bitirilmesini taahhüt etmiştir. Ancak Kasım 2022 tarihi itibarıyla 1 yıllık gecikmeye karşın binanın bitirilişi ve teslimi henüz sağlanamamıştır. Bu okul ile aynı dönemlerde yapımına başlanan bazı okulların yeni hizmet binaları tamamlanarak eğitim öğretim hizmetlerinin kullanımına açılmıştır. Bölgemiz deprem kuşağındadır. Bu yüzden bölge her an risk altındadır. Yaşanan gecikme ülkemizde insan hayatına ne kadar değer verildiğinin açık göstergesi konumundadır. Özellikle 14 Ekim 2022 tarihide Bartın Amasra’da yaşanan elim grizu patlaması nedeniyle yaşanan ölümlerden sonra okul personeli, öğrenci ve veliler eski binanın kullanılmasından kaynaklı tedirginlik yaşamaktadır. Bu durum özellikle de öğrencilerin motivasyonunu ve derse odaklanmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yıl itibarıyla 500ün üzerinde öğrenci 56 personel ve her gün okula uğrayan onlarca veli her an gerçekleşme olasılığı bulunan bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Ayrıca okulun ana cadde üzerinde olması da hem bölge halkı için hem de bölgedeki trafik açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden yeni binanın bir an önce tamamlanarak eğitim öğretim hizmetlerine açılması ve eski binanın yıkılması gerekmektedir. Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak yetkilileri bu konuda atılması gereken adımları daha fazla gecikmeye meydan vermeksizin atmaya, öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin ve velilerimizin aklımıza dahi getirmek istemediğimiz riskler altında yaşamak zorunda bırakılmasına biran önce son vermeye davet ediyoruz.” diye konuştu

Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt da okul inşaatının bir an öne tamamlanması gerektiğini belirterek, yetkililerin konuya el atması gerektiğini söyledi.