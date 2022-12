‘Evladım ölmesin, ne olur yardım edin’

EROL TAŞKAN

SMA Hastası 3 yaşındaki kızını hayatta tutmak için çırpınan anne Esmahan Aydoğdu, evladının tedavi sürecinin her geçen gün daraldığını belirterek, “Ne olur kızım ölmesin. Çok az vaktimiz kaldı, hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var.” sözleriyle hayırseverlerden yardım istedi.

Şu anda 10 kilogram olan Elanur’un 3,5 kilo daha alması durumunda tedavi imkanını kaybedeceklerini gözyaşlarıyla anlatan çaresiz anne, “Elanur’un kas kaybı daha da hızlandı. ABD’deki tedavi şanslarını, Elanur’un kilosu nedeniyle kaybettiklerini , şu an tek umutlarının Dubai’de tedavi şansı olduğunu aktardı.

Çok ağır bir hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veren Elanur, içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen, yüzüne kondurduğu gülümsemesi ile ailesinin yıkılan umutlarını diri tutmaya çalışıyor.

Evladı için yüreği paramparça olan anne Esmahan Aydoğdu, bir günün dahi çok büyük bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, “Elanur 10 kilo-3,5 kilo daha alırsa tedavi hakkı kalmıyor. Nefesi daralmaya başladı. Hızlı kas kaybı başladı. Tek korkumuz makinelere bağlanması. Bir an önce tedavisinin başlanmasını istiyoruz. Yaştan dolayı Amerika’daki hakkını kaybetti. Tek hakkımız Duai’de. Artık çaresizliğin zirvesini yaşıyoruz. Bir anne olarak feryat ediyorum, lütfen sesimize ses versinler, kızıma nefes olsunlar. Ömrümüz boyunca duacı olacağımız bu iyiliğe destek olunsun. Artık bebeğimin de bizim de takatimiz tükenmeye başladı. Son bir umutla bize uzanacak yardım ellerini bekliyoruz. Her kim ki bize destek olup evladımın hayatta kalması için çaba sarfediyorsa, Allah onlara darlık yüzü göstermesin. Ahirette Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bir anne olarak tek isteğim evladımın hayatta kalması. Onun çaresiz bakışları beni her saniye öldürüyor. Almakta zorlandığı nefesi, benim soluğumu kesiyor. Allah’tan ümit kesmedik. Allah’ın hayır sahibi kullarına çağrıda bulunuyorum. Ne olur kızıma el uzatın, evladım ölmesin.” dedi.

Valilik izniyle resmi kampanyası bulunan Elanur’a el uzatıp imkanları ölçüsünde destek vermek isteyen hayır sahiplerinin, şu fani dünyada edip eyleyeceği en kıymetli bir hayrı, gecikmeden, vakit kaybetmeden Elanur için harekete geçirmeleri, melekler kadar saf ve temiz olan bir bebeği hayata bağlayacak.

1 milyon 850 bin dolar olan tedavi masraflarının şu an için %8’i tamamlanan Elanur’u herkes kendi evladı yerine koyup, bir anne ya da baba hassasiyetiyle elini çabuk tutarsa, ahirette yüzümüzü ak edecek bir sevaba nail olabilmenin fırsatını kaçırmamalıyız.

Elanur’un 8 aylıkken pençesine düştüğü ölümcül hastalıktan kurtulup güzel, mutlu ve sağlıklı günlere ulaşacağı günlere kapı açmak, ona nefes olup gül bakışlarının muhatabı olmak için Elanur’un annesi adına açılan resmi bağış hesabına Türkiye’nin her yerinden bağış yapılabilir.

İŞTE KAMPANYA HESAP NUMARASI

ZİRAAT BANKASI

Esmehan Aydoğdu

IBAN: TR73 0001 0013 9548 2463 7250 13