Farklı seviyeli kavşakta beton kirişler yerleştiriliyor

FATİH AKBAŞ

Çevre Yolu Bulvarı’nda yapımına başlanan farklı seviyeli kavşak projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Üst geçidin ayaklarının tamamlanmasının ardından köprü kirişlerinin yerleştirilmesine başlandı.

Vinçle yapılan yerleştirme işlemi sırasında trafik polisleri tedbir alırken trafik ise kontrollü olarak veriliyor. Bundan dolayı da Çevre Yolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısını sağlayacak olan farklı seviyeli köprülü kavşağın yaklaşık 300 milyon TL’ye mâl olması bekleniyor.

Proje kapsamında farklı seviyeli kavşak ile birlikte 4,2 km uzunluğunda bağlantı yolları da yapılacak.