Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Yamaner, bu gece hayatını kaybetti.

Yamaner’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Amasya Şırvanlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuzgeçe köyünde toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023, 09:33