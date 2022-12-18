Fatih Ersan, Sivas Vergi Dairesi Müdürü oldu

FATİH AKBAŞ

Çorum Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Fatih Ersan, Sivas Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine yine Çorum Vergi Dairesi’nde memur olarak görev yapan Metin Demirbaş ise Tokat’ın Turhal İlçesi Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığına atandı.

Fatih Ersan ve Metin Demirbaş’a yeni görevlerine başlamadan önce ise mesai arkadaşları veda yemeği verdi.

Öz Diyarbakır Sofrası’nda gerçekleştirilen veda programına İl Defterdar Vekili Sertan Köylü, Gelir Müdür Yardımcısı Selami Erkoç ile Vergi Dairesi ve Defterdarlık personeli katıldı.

İl Defterdar Vekili Sertan Köylü, Fatih Ersan ve Metin Demirbaş’ı tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Yemeğin sonunda ise Fatih Ersan ve Metin Demirbaş’a çiçek hediye edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022, 19:23