Fazlı Kızılırmak vefat etti

EROL TAŞKAN

Seydim Köyü nüfusuna kayıtlı Sucu Fazlı Kızılırmak (83) vefat etti.

Seydim Köyü’nden gelme Zekeriya Kızılırmak’ın babası Belediyeden emekli Ahmet Öztürk ve Belediye personeli Erol Baykara’nın kayınpederi Fazlı Kızılırmak, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi, bugün Ulu Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022, 11:59