‘Felaketten ders çıkarmalıyız’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı.

Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, İslahiye, Nurdağ, Türkoğlu, Göksün ve Afşin’de incelemelerde bulunan Mehmet Aşıla, Afşin’de görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile de bir araya geldi.

Depremde ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Aşıla, “Bu büyük felaketten ders çıkarmamız ve bundan sonra fay hatlarının da gözetilerek yer seçiminde, kullanılacak malzemelerde, yapıların denetlenmesinde yetkililerin mutlak surette devreye girmesi gerekiyor.” dedi. (Haber Merkezi)