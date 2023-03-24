Ferhat Yeğen Yeniden Refah'tan aday adayı

Müteahhit Ferhat Yeğen, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Önceki gün parti binasında düzenlenen toplantıda Çorum ve Türkiye'ye hizmet için milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Yeğen; "Milli Görüş ile ilk 1996 yılında Milli Gençlik Vakfımız ile tanıştım. Daha sonrasında Saadet Partisi Gençlik Kolları, Merkez İlçe, il yönetim kurullarında görecler aldım. Erbakan Vakfı kurucu üyesi ve Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı yaptım. Şu an il başkan yardımcısıyım. Elhamdülillah milli görüş davamıza hizmet etmekten şeref ve onur duyuyorum. Bugün yine davamıza hizmet etmek için Yeniden Refah Partisi Çorum milletvekili aday adaylığını açıklıyorum." dedi