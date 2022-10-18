Feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası kiralama ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 2 adet feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası ihale ile kiraya verilecek.

Ortaca ilçesi Dalyan mahallesi Deniz Kızı Restoran - Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesi Horozlar mevkii hattı ile Dalyan Mahallesi Portakal Otel Önü - Çandır Mahallesi hattının 2 yıl süre ile, Fethiye Karagözler mahallesinde bulunan Gümrüksüz Satış Mağazasının 31 ay süre ile kiralanmasına ilişkin ihale, 26 Ekim 2022 tarihinde İdare'nin adresinde gerçekleştirilecek.

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