Fevzi Demircan vefat etti

Kücük Sanayi Sitesi esnaflarından Fevzi Demircan(80)hayatını kaybetti.

Fevzi Demircan vefat etti

HURŞİT BOZKURT

Kücük Sanayi Sitesi esnaflarından Fevzi Demircan(80)hayatını kaybetti.

Murat Demircan ve Sema Yabacıoğlu'nun babası, Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Mahmut Yabacıoğlu'nun kayınpederi Kırkdilim köyünden Fevzi Demircan (80)vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 11:52
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çorum eski Emniyet Müdürü hayatını kaybetti
Çorum eski Emniyet Müdürü hayatını kaybetti
  1. GÜNCEL