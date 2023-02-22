Fevzi Demircan vefat etti

HURŞİT BOZKURT
Kücük Sanayi Sitesi esnaflarından Fevzi Demircan(80)hayatını kaybetti.
Murat Demircan ve Sema Yabacıoğlu'nun babası, Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Mahmut Yabacıoğlu'nun kayınpederi Kırkdilim köyünden Fevzi Demircan (80)vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 11:52