Final Eğitim Kurumları’nda veli seminerleri başlıyor

Eğitimin her kademesine ulaşmayı hedefleyen Final Eğitim Kurumları anne ve babalara yönelik seminerler düzenleyecek. İlk seminer ise 12 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’da yapılacak.

Veli seminerlerine büyük önem veren Final Eğitim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışmaları kapsamında alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacakları çevrimiçi seminerler gerçekleştirecek.

Seminer programı hakkında bilgi veren Çorum Final Eğitim Kurumları Rehberlik Sorumlusu Rehber Öğretmen Elif Coşkun, kurum olarak bu yıl çok verimli olacağına inandıkları ve alanında duayen hocalar tarafından gerçekleştirilecek çevrim içi veli seminerlerinin 12 Ekim Çarşamba günü başlayacağını belirterek, “Seminerler, her ay birbirinden etkili ve birbirinden değerli isimlerle yapılacak. Öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren önemli konuların işleneceği seminerleri tüm anne ve babaların dikkatle takip ederek yararlanmaları gerekiyor. Seminerlerimiz Final Akademi Anadolu Lisesi ve Final Kursumuzun saygıdeğer velileri ile Çorumlu anne babalar için YouTube hesabımızdan (https://www.youtube.com/FinalOkullariResmi ) belirtilen gün ve saatlerde yayınlanacaktır”dedi. (Haber Merkezi)