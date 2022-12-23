Firmaların kadın muhasebecileri buluştu

Kadın muhasebeciler toplantılarına devam ediyor. 48 firmadan 67 kadın muhasebe yöneticisi Gülümoğlu Yem’in sponsorluğunda Lila’da buluştu.

Toplantı Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Gülümoğlu Yem Muhasebe Müdürü Gül Aydın Yılmaz ise yaptığı konuşmada firmaları hakkında bilgi verdi.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan 30 yılı aşkın süren yem tecrübeleri ile sektörün en iyileri arasında olduklarını kaydeden Gül Aydın Yılmaz, bunun yanı sıra, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemlerinde çeşitlilik ilkesi ile en kaliteli yem üretmede de Türkiye’nin sayılı markaları arasında olduklarını belirtti.

Toplantıda Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı da, excel programını muhasebe raporlama sistemlerinde en aktif, en doğru ve en hızlı şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgiler verdi.

Kadın muhasebeciler toplantıda önemli kararlar alarak yeni dönemlerinde büyük bir adım atacaklarını ve muhasebe alanında çalışan kadınlara kapılarının daima açık olduğunu duyurdular. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022, 17:31