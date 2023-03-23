FSM’de Orman Haftası etkinliği

MURAT ÇETİN

21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda Orman Sergisi açıldı.

Okul Müdürü Mustafa Fuçular ve okul idareci öğretmenleri ve sergi açılışına katılan davetliler ile birlikte sergi açılışını gerçekleştirirek, öğrencilerin hazırladıkları sergi hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere orman bilincini aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten sınıf öğretmenleri Canan Karabulut ve Sibel Emre; “Öğrencilerimiz Orman Haftası nedeniyle kendi hayalindeki ağaçları tasarladılar ve resim yaptılar. Bugün de yaptıkları eserler görücüye çıktı. Çok güzel çalışmalara imza attılar. Gelecek nesillere doğanın ve yeşilin önemini bu tür etkinliklerle anlatmış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023, 18:04