Galibiyete kitlendiler

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Erzincanspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı olarak özel programda çalışan Mehmet Taşçı ve Salih Zafer salonda antrenman yaptılar. Azerbaycan U 21 milli takımına giden Muhammet Mustafa dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.

Tesis 1 nolu sahasındaki antrenman ısırma hareketleri ile başladı. Daha sonra koordinasyon hareketleri yaptıran Teknik Heyet ardından ise üç takımlı oyun oynattı. Yarı sahada iki takım oyun ağırlıklı çalışma yaptırırken diğer takım ise düz koşu yaptı.

Dönüşümlü olarak yapılan bu çalışmada kırmızı siyahlı futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözlendi.

Teknik Direktör Tahsin Tam bu çalışma sırasında futbolculara bireysel olarak sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi. Oldukça tempolu geçen bu çalışma ile günü tamamlayan kırmızı siyahlı takım hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çift kale ile sürdürecek.