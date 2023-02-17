Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere  2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 289 Sözleşmeli Personel alınacak.

Adayların, 3 Mart 2023 tarihine kadar  http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı veya
sözlü sınav uygulanmayacak.

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Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 18:56
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