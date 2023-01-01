Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 14 tane öğretim üyesi alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınnacağı belirtildi.

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