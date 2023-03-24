‘Gelecek, teknoloji ve inovasyondadır’

AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Zekeriya Işık, gençlerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Zekeriya Işık, çağımızda bir ülkenin tam bağımsızlığını sağlayabilmesi ve sürdürebilmesi için hemen her alanda kendi kendine yeterliliğinin olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin teknolojide ve inovasyonda olduğunun altını çizen Işık, bu bağlamda ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli teknolojileri geliştirmek amacıyla atılan Teknofest ve bir Bilişim Vadisi olarak tasarlanan Teknopark’ın çok mühim projeler olduğunu belirtti.

Tamamlandığında İstanbul Teknopark'ın 1,5 milyon metrekarelik alanda, binden fazla Ar-Ge firması ve 43 bin araştırma geliştirme mühendisiyle çalışacağı, dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri konumuna ulaşacağını anlatan Işık, bu sayede teknolojide hemen her alanda dışarıya olan bağlılık ve bağımlılığımızın önemli ölçüde azalacağını ifade ederek gençlere gelecek vizyonlarını buna göre şekillendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye’nin yerli ve milli sanayiyi kurma yönünde önemli mesafeler kat ettiğini belirten Işık, İHA, SİHA, uçak, helikopter, tank, roket vb. mühimmatı satın alan bir ülkeden bugün ihraç eden bir konuma gelindiğini ifade etti.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada hem siyasi olarak istikrarsız yönetimlerin bulunduğu ülkeler arasında hem de uluslararası göç yolları üzerinde bulunduğunu ifade eden Işık, bu durumun bilhassa ulusal güvenliğimizi tehdit ettiğinin altını çizdi.

Bölgede emperyalist ülkelere bağlı ve bağımlı çok sayıda terör örgütü bulunduğunu anlatan Işık, bazı çevrelerin iddialarının aksine Türkiye’nin milli savunma sanayisine yaptığı yatırımların devlet ve milletimiz için bir ikbal ve istiklal meselesi olduğunu vurguladı.

Işık, Türkiye’nin bu dönemde uzaya fırlatılan çok sayıda uydudan, nükleer enerji santrallerine, yerli ve milli doğalgaz ve petrol arama gemilerine ve son tahlilde Türkiye tarihinde bir ilk olan büyük doğalgaz rezervleri keşfine, Mavi Vatan şuuruna, milli gurur yerli otomobil TOGG’a kadar Türkiye Yüzyılı’na ışık tutan çok büyük projeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Işık, AK Parti hükümetlerinin gençlerin zihinsel, duygusal ve bedensel gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamalarına her zaman büyük önem verdiğini ifade etti.

Bunun için gerekli plan, program ve projeleri hayata geçirmenin öncelikli bir mesele olarak görüldüğünü belirten Işık, gençliği kavga, çatışma ve gerginlik ortamından bilim, sanat, edebiyat, kültür ve spor gibi gelişimleri açısından son derece önemli olan sahalara yönlendirmek için büyük yatırımların yapıldığını dile getirdi.

Üniversite sayısının 207’ye çıkarıldığını ve öğrenim harçlarının kaldırıldığını belirten Işık, artık yükseköğretime ulaşmanın bir ayrıcalık olmadığını isteyen tüm gençlerimizin yükseköğrenim hakkını eşit bir yurttaş olarak kullanabilir duruma geldiğini belirtti.

Işık, düzenli olarak verilen ve iyi seviyeye çıkarılan burs ve kredi imkânlarıyla da dar gelirli ailelerin çocuklarının rahatça okumasına imkân sağlandığını söyledi. Türkiye’nin her yerinde stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri inşa edildiğini belirten Işık, bugün 4000’e yaklaşan spor tesisi sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Türk milletinin tarihinde çok önemli krizleri, kırılma noktalarını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aştığını vurgulayan Işık, deprem ve sel afetlerinin yaralarını da millet ve devlet olarak kenetlenmek suretiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, yatırımcı, iş bitirici, üretken hükümet vizyonuyla hep birlikte kısa süre içerisinde saracaklarını ifade etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 17:50