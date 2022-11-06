Genç patronlar Doğa Koleji öğrencilerine girişimciliği anlattı

EROL TAŞKAN

Çorum Genç İş Adamları Dernek (GİAD) Başkanı Burak Küçükbenli ve Çorum GİAD Yönetim Kurulu Üyesi Enes Yavuz, girişimcilik ve inovasyon konulu seminerde Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu.

Doğa Liderleri Başarılı İş İnsanları ile Bir Araya Geliyor” sloganıyla önceki gün Doğa Koleji’nde gerçekleştirilen girişimcilik ve inovasyon seminerinde, Çorum GİAD Başkanı ve Benka Arıcılık Yöneticisi Burak Küçükbenli ile GİAD Üyesi Yavuz Makine Yönetim Kurulu Başkanı Enes Yavuz, girişimcilik ve yenilikçilik üzerine gençlerle yaptıkları söyleşide, inovasyon vizyonunun gerekliliğini aktararak, kendi hayat hikayelerinden de örnekler verdi.

Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma, okul idarecileri ve öğretmenlerinin de katıldığı seminerde, öğrencilerin ilgisi konuşmacıların da takdir dolu ifadelerine yansıdı.

Gençlerin geleceği sahiplenmesi ve başarıya giden yolda emin adımlarla yürümesi için çağın gerektirdiği yenilikçi bakış açılarıyla yetişiyor olmasının mutluluk verici olduğuna işaret eden konuşmacılar, öğrencilerin ev sahipliğindeki nezaketleri ve öğrenmekle ilgili isteklerinin gelecek adına da umut verdiğini belirttiler.

Seminer sonrasında misafirlerine teşekkür plaketi takdim eden Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma, öğrencilerinin gelecek vizyonunun şekillenmesine verdikleri katkı ve tecrübe paylaşımı için Küçükbenli ve Yavuz’a teşekkür etti.