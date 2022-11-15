Genç yaşta beyin kanamasından hayatını kaybetti

Çorum merkeze bağlı Güvenli köyü nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Cem Ağlamaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Güvenli köyünden Muttalip ve Ferdane Ağlamaz'ın oğlu, Selda Kotan'ın kardeşi, fotoğrafcı esnafından Haydar Güleç'in yeğeni Cem Ağlamaz, bugün beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 13.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Güvenli köyünde toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.