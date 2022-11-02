Genç yaşta beyin kanamasından vefat etti

M.BURAK YALÇIN
YEDAŞ personellerinden Murat Şahin, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçiren 35 yaşındaki Murat Şahin, Ankara Dışkapı Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahin'in cenazesi 3 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakiben Abdibey Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 15:22