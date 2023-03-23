GİAD’ın ‘Dijital Pazarlama Eğitimleri’ sona erdi

FATİH AKBAŞ

Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) tarafından düzenlenen ‘Dijital Pazarlama Eğitimleri’ sona erdi.

4 aşamadan oluşan eğitime katılan 20 kursiyer; 15 saat grafik tasarım, 5 saat sosyal medya, 10 saat e-ticaret pazaryerleri, 10 saat e-ticaret web site tasarımı eğitimi aldılar.

Eğitimin sonunda ise kursiyerlere, her alanda ayrı ayrı eğitmenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Başarı Sertifikaları verildi.

Başarı sertifikası alan kursiyerlerin istihdamlarının sağlanması için üye firmalardan gelen taleplere göre iletişimler sağlanmaya başlandı.

GİAD yönetimi eğitimler için bilgisayar sınıfını tahsis eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, eğitmenler Yasin Tuğrul, Gurbet Kolbüken ve İstanbul'dan gelen Ticimax ekibine teşekkür etti.