GİAD’tan 20 gence digital pazarlama eğitimi

Çorum GİAD, Belediye’nin Buhara Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği 45 saat sürecek uygulamalı eğitimle, 20 genci dijital pazarlama alanında yetiştirecek ve istihdamlarına da yardımcı olacak.

Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli, misyonları doğrultusunda Çorum ticaretinin ilerlemesine katkı sağlama çabasında olduklarını belirterek, kendilerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kısa adı “Çorum GİAD” olan Çorum Genç İş İnsanları Derneği, istihdam olanağı da sağlamak üzere 20 genç için dijital pazarlama eğitimi düzenliyor.

Çorum GİAD tarafından başvurusu alınacak olan gençler, oluşturulacak heyet tarafından seçilecek ve uygulamalı olarak 45 saat sürecek olan eğitimlerinin ardından şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik, Çorum GİAD üyesi ve Çorum’da bulunan diğer firmalarda istihdamları sağlanacak. Çorum Belediyesi tarafından Buhara Kültür Merkezi Bilgisayar Odası, 20 gence destek amacıyla eğitimlerde kullanılmak üzere eğitim süresince tahsis edildi. Eğitime katılacak 20 genç içerisinden 5 kişilik kısmı ÇOKİŞ veritabanında kayıtlı dijital pazarlama alanında görev almak isteyen kişiler olacak.

Çorum Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli ‘’ Günümüzde geleneksel ticaretten e-ticarete geçiş sürecinde hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Bu hızlı ilerleyişte yerini almak isteyen şirketlerin pazarlama departmanlarında dijital pazarlamacılara ihtiyaç oluşmaktadır. Artık fiziki mağazaların yerini sanal mağazalar, pazaryerleri almış durumda. Şehrinizin herhangi bir caddesinde açılan mağazanın yalnızca şehrinizde bulunan nüfusa hitap etmesinin yanında birçok gider ortaya çıkmaktadır. Fakat e-ticaret sitelerinde şehirlerin ve caddelerin yerini sanal pazaryerleri veya kendi web siteleriniz almış durumda. Üstelik çok düşük maliyetlerle, milyonlarca müşteriye sergilenmek üzere. Derneğimizin isminde geçen ‘Genç’ ibaresine de yakışır şekilde, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda Çorum ticaretinin bu yönde ilerlemesine destek amacıyla İstihdam Avantajlı Dijital Pazarlama Eğitimleri düzenleme kararı aldık. Bu konuda Çorum Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın’a eğitim için gerekli ekipman ve mekanın temin edilmesi konusunda desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. İlki düzenlenecek olan eğitimlere şimdiden 36 başvuru yapıldı.

Eğitimin ardından, sonraki aylarda kadın nüfusunun e-ticarette daha etkin olabilmesi için kadın girişimci ve istihdamına yönelik dijital pazarlama eğitimlerimize ağırlık vereceğiz.’’ dedi. Başvurular Çorum GİAD kurumsal web sitesi olan www.corumgiad.org üzerinden online olarak yapılacak. Eğitimi başarılı bir şekilde devamsızlık yapmayarak tamamlayan 10 kursiyerin CV'leri talepleri şimdiden toplanan, Dijital Pazarlama departmanlarında ihtiyacı olan öncelikle Çorum GİAD üyesi firmalarımızla, sonra diğer Çorum firmaları ile paylaşılacak ve İŞKUR üzerinden İstihdamları sağlanacak. 9 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak olan eğitim, Buhara Kültür Merkezinin Bilgisayar odasında yapılacak. Eğitim 20 gün; 45 saat sürecek. Eğitim alanları ise şu şekilde belirlendi: -Grafik Tasarım Programlarına Sıfırdan Başlangıç -Sosyal Medya Hesap Yönetimi -E-ticaret Eğitimi (Trendyol,N11,Hepsiburada mağaza açılışı ürün yükleme...) -E-İhracat Semineri (Amazon ve Etsy’ye giriş – Serkan Akarsu Semineri) -Web site tasarımı (Sıfırdan E-Ticaret sitesi kurulumu, uygulamalı) eğitim sonucunda kursiyerlerin edineceği beceriler: -E-ticarette ve sosyal medyada ihtiyaç olabilecek görselleri hazırlayabilecek.

Sosyal medya hesaplarının kurumsal görünümü, reklam yönetimi... Türkiye’de bulunan Trendyol, N11, Hepsiburada gibi tüm pazaryerlerinde mağaza açılışı, ürün yükleme, kampanya hazırlama, maliyet hesaplama, kargo süreçleri gibi işlemlerin hepsini yapabilecek. -Uluslararası pazaryerleri olan Amazon ve Etsy’ye giriş seviyesi. Kendi e-ticaret sitesini sıfırdan kurabilecek.

Eğitmenler: @artovytasarimofisi - Artovy Tasarım Ofisi - Yasin Tuğrul @gurbetkolbuken - Lilamor Kozmetik - Gurbet Kolbüken @ticimax – Ticimax – Cansu Akdemir @advancetrade – Serkan Akarsu @corumbelediyesi – Çorum Belediyesi (Haber Merkezi)