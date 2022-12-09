‘Göçü tersine çevirecek projeler hayata geçirilmeli’

ÇORDER Onursal Başkanı Fikret Kısar, yaptığı açıklamada İskilip’ten göçü tersine çevirecek projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu projeler hakkında bilgiler verdi.

ÇORDER Onursal Başkanı Fikret Kısar İskilip ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşsizlikden dolayı İskilip ve köylerinden zamanla 15 bin kişi Bolu, 5 bin kişi Tosya, bir o kadar insanımız Sincan'a göç etmiş olup köylerimizin içi boşalmış durumdadır. İskilip'e göçü tersine çevirmenin 3 yolu vardır.

1- Kıraç toprakları sulu tarıma açmak. 2019'da Tarım Bakan Yardımcısı olan Fatih Metin beye 2 yıldır boş bekleyen Derekarkın sulama ihalesine çıkmış olup pandemiden sonra Bakan Başdanışmanı olan hemşehrimiz İhsan Kulalı beyin desteği ile 7 milyonluk ödenek 5 katına çıkarılmış olup 2023 de su akacaktır. Yukarı Örenseki - Kayaağzı göleti Bolulu Fatih Metin tarafından programa aldırılıp İhsan beyin çabası ve hemşehrimiz Genel Müdür Akça beyin desteği ile 15 Aralık'ta proje ihalesi yapılacak olup, bölgenin en büyüğü olacak.

2- İskilip'i inanç turizmine açmak. 2018 de Bolu'da İskilipli Alimler Sempozyumuyla başladığımız tanıtım atağını İskilip'e taşıdık. Akşemseddin Hazretleri, Ebusuud Efendi, Sunullah Efendi, Şeyh Muhiddin ve Muslihiddin Efendiyi bulduğumuz her ortamda sempozyum, panel ve konferanslarla tanıtmaya devam ediyoruz, destek olanlara teşekkür ederiz. Bastırılan Akşemseddin kitabı çoğu sempozyumda referans olarak gösteriliyor.

3- İskilip'e OSB kurulması; Çorum, Sungurlu ve Osmancık da kurulan OSB'ler örnek alınmalıdır. OSB kuruluşu Sanayi Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği eşliğinde kurulmaktadır. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu ve Çorum Ticaret Borsa Başkanı Yardımcısı Ali Alıcı en büyük desteğimiz olup ellerini taşın altına koyacaklarını beyan etmişlerdir. TOBB Yönetimine giren Bolu Sanayi ve Ticaret Oda Başkanı dostumuz da Ankara'da destek olacaktır. Bakan Varank beyle de ortak dostlarımız bulunması elimizi güçlendirmekte olup İskilipli siyasilerimiz ve Çorum Vekillerimizle istişare edilip destekleri istenecektir. İskilip'te bulunan tüm Oda Başkanlarının desteği tamdır. İskilip'teki STK ve Basın mensupları ile de görüşmeler devam ediyor. İskilip'e yeni atanan Kaymakam Yunus Emre Vural'da gereken ne varsa destek olacaklarını belirtmiş olup, İskilip Belediyesi'ninde destek olacağına inanıyoruz.

Yer seçimi ile ilgili 2 alternatif bulunuyor. 2 arazide de devlet arazisi olduğu için kamulaştırma olmayacaktır.

1- İskilip Çorum yolu 10. km'de Yalakçayı Çonter kırında mera vasfını kaybetmiş 801.423 metrekare arazi Çorum Valiliğince kurulacak komisyonla İskilip OSB'ye tahsis edilebilecektir, Çorum Valimiz Sn. Mustafa Çiftçi'nin İskilipli âlimler hürmetine bu desteği vereceğine inancımız tamdır.

2- Tepeyakası altında bulunan 68.620 ve 30.116 metrekare arazi olsa da, küçük olduğu söyleniyor. Çonter kırındaki arazi büyüklüğü, Çorum'a yakınlığı, Obruk barajından geçen Yüksek gerilime yakınlığı ve Kazanlı'dan yeraltı su temini ile ideal görünmektedir.

Yaşanan pandemiden sonra kırsal bölgede yaşama isteği artmıştır, köyden kente göçü engellemek İskilip gibi tarım potansiyeli güçlü yerlerde tarıma dayalı sanayii geliştirmektir. Beyazıt Alkan Kaymakam dönemindeki çilek fidesi dağıtımı örnek olmuştur, genç Kaymakamımızın da benzer bir çalışma yaptığını duyuyoruz. İskilip Ziraat Odası, DOKAP ve Çorum Valisinin desteği ile 9 milyonluk meyve kurutma tesisi bir örnek oluşturacak olup, takdire şayandır.

Derekarkın ve Kayaağzı Örenseki göletleri ile birlikte bağ ve bahçe tarımı tekrar canlanacaktır. Sulu tarıma geçişle beraber elde edilen ürünler düşünülen OSB'de kurulacak, tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile milli ekonomiye kazandırılacaktır. Bağ yaprağı ve salamura ihracatından Erbaa'dan 2 milyon dolarlık ihracatı bir örnektir. İskilip'in en güçlü sektöründen, en önemlisi orman ürünleridir. Küçük sanayi içine sıkışan marangozlar yeni kurulacak OSB'de fabrikalar yapıp dünyaya açılabilirler. Düzce Osb'de lamine parke üretip 100 ülkeye ihracat yapan onlarca fabrika mevcut.

Tabakhane'den Gerede'ye kaptırdığımız bu şansı marangozlarca kullanabiliriz. Gerede OSB'de devasa 40 deri fabrikası kurulmuş olup Türkiye deri Üretiminin yarısını karşılamakta, birçoğu ihracat yapmaktadır. İskilip Tabakhane'si çağa ayak uyduramayıp, ekin pazarı olmuştur. 5 bin nüfuslu Kurşunlu'da yeni kurulan OSB ile ilçe ekonomisi canlanmış olup Bolu yolu üzerine Toki yeni bir Kurşunlu kurmuştur. Ankara, Çorum, Çankırı OSB'lerde artık yer kalmamış sanayici küçük ilçelere yönelmektedir. Çünkü yaşamak hem ucuz hem kolaydır. İskilip OSB Çorum'a 25 ,Çankırı'ya 50 dakika, Ankara'ya 2 saat mesafe olacak olup, Korgun Kurşunlu yolu bitince İstanbul'da 40 km yakınlaşacak. Obruk barajı yapılırken Limakin yapıp kullandığı yola 7 km eklenince Oğuzlar İskilip sahil yolu, Dodurga Laçin ve Osmancık ilçelerini kestirmeden Ankara'ya bağlayacak olup, planlanan Akşemseddin İskilip OSB yanından geçecektir. İskilip'in bağrından kopan Bayat, Oğuzlar ve Uğurludağ ise İskilip OSB ile hep beraber kalkınacak olup anılan arazi tüm ilçelerin tam ortasında bulunmaktadır, tam bir bölgesel kalkınma projesidir.

Bilindigi üzere yeni kurulan OSB'lerde cazip teşvikler olup, KDV istisnası, vergi muafiyeti ve işçi çalıştırma primi ödeme gibi teşviklerle yatırım cazip hale getirilmekte ve alt yapıyı devlet yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile arsada ücretsiz olabilmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay'ın, 2019'da Bolu ÇORDER ziyaretinde İskiliplileri Ankara'ya davet ettigi bilinmektedir, randevu alınacak olup İskilip OSB, Tosya yolu ve Sahil yolu icin destek istenecektir. Odalarımız, STK'larımız, basınımız, siyasiler ve vekillerimiz ve İskilip halkı ile bu işi başaracağımiza inanıyorum. Not: Yazarın siyasi ve ticari hiçbir beklentisi yoktur." (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022, 18:27