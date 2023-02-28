Gönüllü kuaför ve berberlerimiz Afşin’de

Çorum Belediyesi ve Çorum Berberler ve Kuaförler Odası işbirliği ile gönüllü kuaför ve berberler, Afşin'e gitti. Gönüllü ekip, depremzedelerin kişisel bakımlarını büyük bir itina ile gerçekleştirdi.

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı kadın kuaförleri ve berberlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik heyet, Pazar günü Afşin'deki depremzedelere hizmet etti.

Oluşturulan çadır kentte mobil kuaför ve berber hizmeti veren gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren kalplerinin deprem bölgesindeki vatandaşlar için attığını belirterek ellerinden gelen yardımı yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Çorum'dan deprem bölgesine giden kuaför ve berberler, depremzedeler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya gayret ettiklerini belirterek, “Kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Kardeşlerimiz için buradayız. Kendi dükkanımızda tıraş etmiş gibi, en ince ayrıntısına kadar özeniyoruz. Çorum depremzede kardeşlerinin yanında." dediler.

Afşinli depremzedeler de, Çorum halkının yardımseverliğinden ve kendilerine olan ilgilerinden oldukça duygulandıklarını belirterek, "Çorum'dan gelen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çorum Belediyesi bizler için çok önemli işler yaptı. Çok güzel yardımlar geldi. Tüm Çorum halkından Allah razı olsun. Yardımlarınızın karşılığı ödenmez." diye konuştular.