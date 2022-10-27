Görevli memura bıçaklı saldırı!

Obruk Barajı’nda kaçak avcılık denetimi yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin sözlü ve bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, bir açıklama yaparak, Obruk Barajı havzasında su ürünleri kontrolü ve denetimi yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı.

Özkader, halk sağlığını korumak, gıda güvenliği sağlamak, hayvan hastalıklarının önüne geçmek amacı ile mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının zaman zaman saldırıya, şiddete uğradığına dikkati çekerek, sağlık çalışanları için çıkartılan şiddeti önleme yasasının tarım ve orman çalışanları için de çıkartılmasını talep etti.

Özkader; "Maalesef 26.10.2022 Çarşamba günü Obruk barajı su ürünleri kontrol ve denetimi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kontrol ve denetim ekibi M.Ö.,G.Ö.,B.D. ve Y.C.’nin denetim çalışmaları yaptıkları esnada,

Yalakçay mevkiine yakın bölgede, ağ atan balıkçı teknelerine rastlanmış, yapılan kontrolde ruhsatsız avcılık yaptıkları tespit edilmiş, ancak izinsiz ruhsatsız avcılık yapılmasının yasak olduğunun söylenilmesi üzerine; avcılara ait 2 tekne denetim botunun etrafını sararak denetim botunu sarsmış, bota balıkçı tekneleri ile vurmuş, teknedeki şahsın bir tanesi denetim botuna atlayarak elinde bıçakla görevli personellerden M.Ö.’nün yakasına yapışmış ve bıçakla saldırmıştır. Merkez jandarma ekiplerince olaya müdahale edilmiş ve adli işlem başlatılmıştır. Tarım-Orman çalışanlarının yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; darp edilen personellerimize acil şifalar diliyor, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tarım ve Orman Çalışanlarına yapılan menfur saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyor, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak, faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik (Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, doktor, hemşire, şoför, hasta kabul memuru vb. hiçbir sınıf ve unvan ayrımı gözetmeksizin) uygulanan şiddeti önlemek amacı ile ceza oranları artırılmış ancak, ısrarla talep etmemize rağmen tarım orman çalışanlarımız söz konusu yasa kapsamına dahil edilmemiştir. Ayrıca, mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasının sağlanmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı

