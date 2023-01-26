Görme engelli vatandaşa araba çarptı

Çorum'da yolun karşısını geçmek isterken ayağının üzerinden otomobil geçen görme engelli vatandaş yaralandı.

Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Emre G. yönetimindeki 19 ARA 837 plakalı otomobil ile dönüş yapmak isterken, yolun karşısına geçmek isteyen engelli görme Kürşat A.'yı fark edemeyerek ayağının üzerinden geçti. Kazada Kürşat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kürşat A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kargı Havadis)