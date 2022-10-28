Gübre havuzuna düşen “Leblebi” doğaya salındı

Çorum’da faaliyet gösteren bir biyoenerji tesisinin gübre havuzuna düşen ve kendisini kurtaran ekipler tarafından "Leblebi" ismi verilen tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Ekim Çarşamba günü Tatar köyü yolu üzerinde bulunan biyoenerji tesisinin gübre havuzunda bir tilkinin mahsur kaldığını fark eden çalışanlar, durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tesise geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu tilki 15 metre derinliğindeki havuzdan çıkarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde 2 gün boyunca bakımı yapılan tilki doğaya bırakıldı.



"Leblebi bize alışmıştı, gitmek istemedi"

Tilkinin tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, “İhbar üzerine İtfaiye Müdürlüğümüz ile yapılan koordineli çalışma sonucunda tilkiyi kurtararak bakımını yaptık. İlk yaptığımız muayene herhangi bir sağlık sorunu olmadığını gördük. İki gün misafir ettiğimiz tilkimize Çorum’un meşhur olan 'Leblebi' ismini koyduk. Bugün doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık. Leblebi bize alışmıştı, gitmek istemedi. Bundan sonraki yaşamını doğada sürdürmesi için onu yaşam ortamına bıraktık” dedi.

(İHA)