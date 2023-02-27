GÜL-DER ‘Gönülleri Onarıyor’

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (GÜL-DER), ‘Gönülleri Onarıyoruz’ projesinin birinci dönemini tamamladı.

Proje kapsamında birinci dönem içerisinde Çorum Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve GÜL-DER tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 68 ev ziyaret edilerek bakım ve onarımları yapıldı.

Proje çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Selahattin Gençkan, şunları söyledi: “Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi ile Elektrik ve Elektronik Teknolojisi alanlarından proje gönüllüsü olan öğrencilerle gerekli dokümanlar, iş takımları ve aletler alınarak uygulama yapılacak evlere gidilmiştir. Proje uygulama aşamasında öğrencilerin de içinde olduğu 25 gönüllü sahada faaliyetlere katılmıştır. Proje kapsamında bakım ve onarım yapılacak evlere girişlerde projemizden ve geliş amacımızdan bahsederek hane sahiplerinin izinleri alınmıştır. Bu konuda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın saha elemanları olarak çalışan kadınların bizlere çok faydaları olmuştur. Uygulama aşamasında evlerde gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmakta olup, gerekli özen ve itina gösterilmiştir. Bozuk duy, priz, düğme, musluk, kapı camı, kapı kolları, kapı iç mekanizmaları, yanmayan ampul vb. aparatlar değiştirilmiştir.

Projenin uygulanması aşamasında öğrencilerimiz nezaket ve efendiliklerini muhafaza ederek önce okulumuzu sonra proje sahibi olarak bizleri gururlandırmışlardır. Proje kapsamında katılımcı gönüllü öğrenciler hayatın içinde gerçek problemlerle karşılaşarak, problemlerin üstesinden gelmeyi öğrenmiş ve yaparak-yaşayarak tecrübe kazanmışlardır.” (Haber Merkezi)