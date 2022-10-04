Gül-Der, ‘Gönülleri Onarıyoruz’ projesini tanıttı

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Gül-Der) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Gönülleri Onarıyoruz” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı ve proje koordinatörü Selahattin Gençkan öğrencilere projenin detayları ve alacakları görevlerle ilgili kısa bir sunum yaptılar.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz ve atölye şeflerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Gül-Der Necat Yazıcı, gençlerin yaşlı büyüklerine yapacakları küçük katkıların onların dünyalarında tarif edilmez bir mutluluğa yol açacağını ve bu çalışmanın vereceği manevi hazzın değerinin maddi hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini dile getirerek, bu ve benzeri projelerle iyiliğin yaygınlaştırılmasında ve toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesinde gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Okul yönetiminin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığı ile kimsesiz yaşlı büyüklerin hayır dualarını almaya yönelik bu projede yer alarak, Z kuşağı nitelemesiyle kendi değerlerine yabancılaştırılmaya çalışılan gençlerin bu ithamlara en güzel cevabı verdiklerinin vurgulandığı toplantı öğrencilerin sorularının cevaplanması ve ikramlarla sona erdi.(Haber Merkezi)