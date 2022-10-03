Günser Şirin rekora koştu

EROL TAŞKAN

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin 7. kez Alaca TSO Başkanı olarak seçildi.

14 kişilik meclis üyelerinin belirlendiği seçimin ardından üyelerine teşekkür eden Günser Şirin, “Üyelerimizden aldığımız güçle hizmetimizi daha üst seviyelere çıkartmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde oylama işlemleri tamamlandıktan sonra, seçime tek liste olarak katılan Günser Şirin, seçim sürecinde yanlarında olup seçime katılan ve katılamayan tüm üyelerine, ilçe seçim kuruluna, emniyet ve basın mensuplarına, oda personeli ve meclis üyelerine teşekkür ederek, seçimi kazanan meclis üyelerini tebrik etti.

Günser Şirin, 7. kez kazandığı başkanlık seçimleriyle üst üste en çok seçim kazanan TSO Başkanı olarak Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti.

Alaca TSO Meclis Üyeleri şu isimlerden oluştu: Günser Şirin, Hasan Demiran, Osman Tanlı, Hanifi Yağlı, Fatih Mehmet Bulut, Ali Kellegöz, Mehmet Özarslan, Hakan Gürses, Şemsi Yasin Biber, Hüseyin Taşlı, Adnan Sümbülcü, Hakan Duygun, Hasan Biricik, Ali Kerem Ercoşgun.