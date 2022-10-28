Günübirlik kullanım alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya, Mersin ve Balıkesir'de bulunan 4 adet günübirlik kullanım alanını, 8 Kasım 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile ihale edecek.

İhale şartnamesi ile ihaleye konu alanların uydu fotoğrafları, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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