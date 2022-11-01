Güpür Hamamı’nı Bakanlık restore edecek

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde satın alınan tarihi Güpür Hamamı’nı Kültür ve Turizm Bakanlığı restore edecek.

Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında tarihi Güpür Hamamı’nın restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 3 yıllığına tahsis edilmesi maddesi görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu madde Çorum’un tarihi kültürü ve tanıtımı bakımından son derece önemli bir madde. Tarihi Güpür Hamamı’nın satın alınması kararını bir önceki mecliste aldık. Geçtiğimiz günlerde de Belediyemizin mülkiyetine geçirdik. Güpür Hamamı Ulu Camiden bile önce yapılmış çok önemli bir tarihi eserdir. Hamamın restorasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması ile ilgili görüşmelerimizi tamamladık. Biz tapusunu aldık, bu kararla da Bakanlığa tahsis edeceğiz. Bakanlık’ta çok kısa süre içerisinde restorasyonunu yapacak ve biz tekrar alacağız. Çok hızlı bir şekilde tarihi yapı ayağa kaldırılacak” dedi.

Güpür Hamamı’nın restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 3 yıllığına tahsis edilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.