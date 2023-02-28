‘Haberler asılsız, süreç devam ediyor’

Hak-İş Çorum İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Çorum Belediyesi ile sendikaları arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tıkanıklık yaşandığı, Belediye’nin kendi çizgisini geçmediği yönünde asılsız haberler yapıldığını belirten Köroğlu, “Çorum Belediyesi ile sendikamız arasında devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal süremiz devam etmektedir. 6 şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden dolayı gerek Sayın Belediye Başkanımız ve gerekse Belediye Başkan Yardımcılarımızın deprem nedeni ile o bölgeye yoğunlaşmasından dolayı gecikmeler yaşansa da yasal süremiz halen devam etmektedir.” dedi.

‘ÖYLE BİR TALİMAT YOK’

Her zaman olduğu gibi bugün de sendika olarak işçilerin hak ve ücretlerinin takipçisi olduklarını ifade eden Köroğlu, “Deprem felaketinin yaşandığı il ve ilçelerde görevlendirilen işçilerin gerek görev ücretleri ve gerekse mesaileri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın da “Gönüllü gittiler, ücret filan ödemeyin” gibi bir talimatı bulunmamaktadır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve yaşanan deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için devlet millet olarak el ele, canla başla büyük bir seferberlik başlatılmış olup, böyle bir felaket nedeni ile ne belediyemiz ne de bir başkaları reklam için orada bulunmamaktadırlar. Kimse yalan beyanlarla bir yere varamaz.” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023, 09:45