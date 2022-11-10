Hacı Veli Tezcan vefat etti

EROL TAŞKAN
Eski Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) İl Başkanı, emekli öğretmen, işadamı Hacı Veli Tezcan (66) vefat etti.
Dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hacı Veli Tezcan, gece 03.00 sularında hayatını kaybetti.
Çorum’un tanınan ve sevilen şahsiyetlerinden olan Hacı Veli Tezcan’ın cenazesi, bugün Ulu Cami’de ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022, 10:02