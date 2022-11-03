Hanefi Özdemir’den baklavalı teşekkür

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Kahramançavuş Caddesi’nde yol çalışması yapan işçileri ziyaret ederek baklava ikram etti.

Kahramançavuş Caddesi’nin önceki halinin hiç iyi olmadığını belirten Hanefi Özdemir, “Yolun asfalta ihtiyacı vardı. Bugün belediye ekiplerimiz caddemize yaraşır bir şekilde asfaltlama çalışması yaptılar. Bizler de belediye işçilerini kutladık. Kahramançavuş Caddesi’nde yol bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Başkan Yardımcısı Alper Zahir’e ve belediye personeline, YEDAŞ Bölge Müdürü ve Çorum İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

İşçilerde Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’e ikramından dolayı teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)