Harçlıklarıyla gıda kolisi hazırladı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Kardelen Karadağlı, harçlıklarıyla hazırladığı gıda kolisini deprem bölgesine gönderdi.

Yüzyılın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde Türk milleti birlik beraberlik içinde yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesine her kentten yardımlar çığ gibi akarken minik yüreklerin de iyilik çemberinde yerini alması geleceğe dair umutları yeşertiyor.

8. sınıf öğrencisi Kardelen de yaşananlara duyarsız kalmayarak kendi imkânlarıyla depremzede vatandaşlara yardım kolisi hazırlayarak onların acısını paylaştı. Kardelen, yardım kolisiyle birlikte gönderdiği notta ise şu cümlelere yer verdi: “Ben Kardelen Karadağlı, Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulu’nda 8. sınıf öğrencisiyim. Kendi harçlıklarımdan bu koliyi hazırlamak istedim, daha da çok bir şeyler katmak isterdim. Harçlıklarımı tekrar biriktirip göndereceğim. Kalbim sizinle; kardeşlerim, ablalarım, ağabeylerim, teyzelerim, amcalarıma çok geçmiş olsun. Üzüntünüz acınız, bizim üzüntümüz acımızdır. Çorum’dan sevgilerimle.”