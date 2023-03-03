Hasan Çek vefat etti

Fatih, Gülşen, Mahmure Çek'in babaları, emekli öğretmen Hüseyin Çek, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Ada Koleji Okul Müdürü Ahmet Çek'in ağabeyi, Osman Çakıcı, İsmail Burhan ve merhum Mustafa Geçili'nin kayınbiraderi emekli öğretmen Hasan Çek, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın (Cumartesi) öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık'ta toprağa verilecek
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da baş sağlığı diler.