Hasanpaşa Sokağa 480 konut yapılacak

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı yapıldı. Turgut Özel İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının başında mevcut 7 gündem maddesine 3 tane daha eklendi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa 1, 2, 3 ve 4 nolu Sokaklara cepheli 915, 916, ve 917 nolu adalara yönelik, imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile kabul edildi. Yapılan düzenleme ile bölgede kentsel dönüşümün önü açılmış oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda Hasanpaşa Sokaklar Revizyon İmar Planı hakkında mahalle sakinleri ile basına bilgiler vermişti.

Revizyon İmar Planıyla bölgede yapılaşma 4 kattan 6 kata çıkartılırken yaklaşık olarak 480 konut yapılacak. İsteyenler zemin katlarda ticari birimlerde yapabilecek. 10 metre genişliğinde ki yollar ise 12 metreye genişletildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 17:59