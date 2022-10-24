Hastanede önce Sarı, sonra Yeşil kod verildi

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Afet Planı (HAP), tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane otoparkı acil durum toplanma alanında Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ekibinin katılımı ve Çorum belediyesinin destekleri ile gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği hastane binasında göçük meydana geldiği gerekçesiyle ‘Sarı Kod’ verildi.

Hastane Afet Planında görevlendirilmiş olan personel koordinasyonuyla yaralılar tahliye edildi ve AFAD tarafından hazırlanan çadırda ilk müdehaleleri gerçekleştirildi. Aynı yerde olay yönetim merkezi kurulmuş olup yaralıların sevki , acil gerekli olan malzeme temini ve ilgili dış kurumlarla iletişim sağlandı.

Acil durum ve afetlerde kriz yönetimi ve organizasyon başarısının arttırılması, olayların mümkün olan en az can ve mal kaybıyla sonuçlanması ve sonlandırılması için yapılan tatbikatımız sonunda ‘Yeşil Kod’ verilerek başarı ile sonuçlandırıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 16:44