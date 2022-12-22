Hastanenin ihale tarihi değişti

FATİH BATTAR

Çorum’a Sağlık Bakanlığı tarafından eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 200 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin ihalesinin Ocak ayında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre hastanenin ihalesinin 12 Aralık’ta yapıldığı ancak yeterli teklif verilmediği için ihalenin ertelendiği gelen bilgiler arasında.

Yaklaşık 162 milyona ihale edilmesi beklenen hastane inşaatının yılbaşından sonra inşaat maliyetlerinin artması beklendiğinden dolayı ihaleye müteahhit firmaların yaklaşmadığı, bu yüzden ihalenin Ocak ayına ertelendiği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılında hastanenin ihalesi için yeni bir ilan duyurusuna çıkması beklenirken, 2022 yılında ihalesinin yapılması ve 2023 yılında Çorum halkına hizmet vermeye başlaması planlanan hastane inşaatının gecikmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Çorum halkı, 200 yataklı 2. Basamak Devlet Hastanesi’nin ihalesini dört gözle bekliyor.

ESKİ HASTANE HAKKINDA

2020 yılında çıkan pandemi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle önce Göğüs Hastanesi ardından da ilçelere sevk başlayınca Çorum’da Devlet Hastanesi eksikliği hissedilmiş, ardından kamuoyunun yoğun talep ve baskısı sonucunda harekete geçen AK Parti Çorum Milletvekilleri eski Devlet Hastanesi’nin yeniden açılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek, Çorum halkının taleplerini iletmişti. Bu talebi olumlu karşılayan Sağlık Bakanlığı 2021 yılının başında Çorum’a heyet göndermiş ve heyet hastane ile ilgili bir rapor hazırlamıştı. Hazırlanan rapor doğrultusunda ana binada güçlendirme çalışması yapılması planlanırken, A, B ve D bloklarının yıkılmasına karar verişmişti. Bu doğrultuda eski hastanenin yıkım ihalesi 30 Haziran’da gerçekleşti ve yüklenici firma çalışmalara başladı. Yıkım çalışmalarının ardından yapım ihalesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022, 18:44